Росіяни висувають претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, – Зеленський

У Росії дедалі більше людей висувають претензії до Володимира Путіна через наслідки розв’язаної війни проти України. Особливо сильним це невдоволення стало після атак по Москві та інших російських містах.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Дивіться також "Це неминуче станеться": відверта розмова з політологинею про сценарії закінчення війни та перемир'я

Яку заяву зробив Зеленський?

Зеленський заявив, що всередині Росії поступово накопичується невдоволення політикою Кремля та рішеннями Володимира Путіна. За словами глави держави, дедалі більше росіян ставлять питання щодо відповідальності керівництва країни за наслідки війни.

Уже більшість у Росії висуває претензії Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю. Перші складнощі для регіонів мають наближати до думки, що ця війна існує, і це не просто щось, що падає з неба. Ця війна повинна закінчитися,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для завершення бойових дій необхідні конкретні рішення та реальний тиск. Також він зазначив, що Україна вже представила всі необхідні пропозиції для досягнення миру та продовжує працювати над реалізацією міжнародних домовленостей, зокрема за підсумками саміту G7.