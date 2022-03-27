Росіяни вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дітей без батьків

Російські окупанти насильно вивозять мешканців Маріуполя до окупованого Донецька, а тоді – до Росії. У донецьких лікарнях багато дітей без батьків.

Про це повідомили мешканці окупованого Донецька у коментарі журналістам.

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Так, у лікарні імені Вишневського в окупованому Донецьку наразі перебувають діти без батьків, вивезені російськими загарбниками з Маріуполя.

У другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини,

– повідомила мешканка окупованого Донецька.

Деякі активісти закликають допомогти маріупольським дітям.

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Жителі у Донецьку також повідомили, що багато біженців перебувають:

у двох школах – №25 та 31 Ленінського району,

а також у гімназії №70 у Київському районі.

Якщо у біженців не знаходяться родичі в Донецьку, які можуть їх забрати, людей вивозять до Таганрога, до Росії. Попередньо, у людей забирають документи та телефони, які потім повертають не всім.

Мешканців Лівобережного району Маріуполя російські загарбники масово вивозять на територію Росії. За даними Маріупольської міськради, загалом під незаконну депортацію потрапили близько 15 тисяч містян.

Додамо, що російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. Командир полку "Азов" заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня та становить до 4 тисяч осіб, але реально оцінити це складно.

Україна також намагається вивезти людей з Маріуполя. Не завжди це вдається зробити успішно, адже росіяни цинічно зривають домовленості та блокують зелені коридори.

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