Російські пропагандисти "вкрали" обкладинку польського видання: вона була присвячена ЗСУ

Росіяни не зраджують своїй пристрасті до крадіжок. Цього разу вони присвоїли собі обкладинку польського видання. Ба більше, вона була присвячена ЗСУ.

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив докази. Мовиться про крадіжку обкладинки польського часопису WPROST, присвяченої нашим військовим.

До теми Який вигляд мають новорічні свята в Україні: польське видання Wprost зворушило обкладинкою з ЗСУ

Окупанти "вліпили" обкладинку до своїх віршів

Так, тижневик Wprost мав обкладинку, на якій українські захисники забезпечують спокій родинам перед новорічними святами. Журналісти розповіли про злочини російських військових в Україні та непросте українське Різдво.

Однак російські пропагандисти поцупили обкладинку та опублікували на своїх ресурсах. Ще й насмілились "втулити" туди свою віршовану "творчість" на підтримку армії загарбників.

Росіяни вкрали обкладинку:

У Москві скаржаться на святково-воєнні інсталяції

Російська влада вирішила розкидати символіку "спецоперації" у парках напередодні новорічних свят. Однак інсталяції довелось знімати, бо навіть самі громадяни держави-агресорки почали обурюватись.

Наприклад, у Москві люди висміяли літери "Z", "V", "O", якими напередодні Нового року "прикрасили" парк Горького. Люди створювали меми та перевертали літери. Тих, хто їх повстановлював, радили "ZVOнити в психлікарню".