росіяни влаштували терор проти людей, які обготівковували гривню на Херсонщині, – Соболевський

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини жахлива гуманітарна ситуація. Усе через те, що у людей немає грошей.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Він зазначив, що їжа є, адже Херсонщина – аграрний край. Саме тому на ринках сільськогосподарська продукція за доступними цінами. Проте проблема в іншому – у людей немає грошей, тому що немає роботи.

Всі соціальні свої зобовʼязання Україна виконує. Пенсії нараховуються, бюджетникам сплачується заробітна плата. Так, в деяких випадках бувають затримки, адже є юридичні та технічні проблеми. Все вирішується й все ж таки виплачується,

– повідомив Юрій Соболевський.

За його словами, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти знищили:

нашу банківську систему,

роботу Укрпошти, через яку видавалася готівкою пенсія,

не працюють банкомати,

наші термінали під дулом автомата забирали у підприємств, щоб люди не могли розраховуватися банківськими картками.

Крім того, Юрій Соболевський зазначив, що російські окупанти вчинили терор відносно людей, які надавали послуги конвертації безготівки в готівку. Були люди, яким можна було перерахувати кошти на картку, а вони віддавали готівку. Проте забирали комісію, яка була шалена, – 15% й до 20%.

"Але все ж таки це була можливість отримати гривню та розрахуватися в гривні. Сьогодні такої можливості фактично немає, навіть в Херсоні, не говорячи вже про невеликі населені пункти. Це дуже велика проблема", – повідомив Юрій Соболевський.

Він додав, що росіяни знищують гривню для того, щоб залишити тільки рубль. Й здійснюють це репресійним методом.

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