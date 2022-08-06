росіяни влаштували терор проти людей, які обготівковували гривню на Херсонщині, – Соболевський
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини жахлива гуманітарна ситуація. Усе через те, що у людей немає грошей.
Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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Він зазначив, що їжа є, адже Херсонщина – аграрний край. Саме тому на ринках сільськогосподарська продукція за доступними цінами. Проте проблема в іншому – у людей немає грошей, тому що немає роботи.
Всі соціальні свої зобовʼязання Україна виконує. Пенсії нараховуються, бюджетникам сплачується заробітна плата. Так, в деяких випадках бувають затримки, адже є юридичні та технічні проблеми. Все вирішується й все ж таки виплачується,
– повідомив Юрій Соболевський.
За його словами, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти знищили:
- нашу банківську систему,
- роботу Укрпошти, через яку видавалася готівкою пенсія,
- не працюють банкомати,
- наші термінали під дулом автомата забирали у підприємств, щоб люди не могли розраховуватися банківськими картками.
Крім того, Юрій Соболевський зазначив, що російські окупанти вчинили терор відносно людей, які надавали послуги конвертації безготівки в готівку. Були люди, яким можна було перерахувати кошти на картку, а вони віддавали готівку. Проте забирали комісію, яка була шалена, – 15% й до 20%.
"Але все ж таки це була можливість отримати гривню та розрахуватися в гривні. Сьогодні такої можливості фактично немає, навіть в Херсоні, не говорячи вже про невеликі населені пункти. Це дуже велика проблема", – повідомив Юрій Соболевський.
Він додав, що росіяни знищують гривню для того, щоб залишити тільки рубль. Й здійснюють це репресійним методом.
Дивіться відео про ситуацію на Херсонщині:
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