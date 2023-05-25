Росіяни влучили в дамбу водосховища на Донеччині: є велика загроза для населення

Окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області. Під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Окупанти від початку масштабного вторгнення обстрілювали Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі. Від цих дій постраждають передусім цивільні.

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Оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.

Є загроза підтоплення

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що громади, які перебувають у зоні ймовірного підтоплення, попереджені.

За потреби розпочнуть евакуацію цивільного населення. Провели термінове засідання комісії ТБ та НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Кириленко пообіцяв повідомляти деталі згодом.

Обстріли Донеччини