Перед атакою народилися 2 дитини: Росія обстріляла пологове відділення у Херсоні

Російські військові у вівторок, 27 грудня, знову обстріляли Херсон. Окупанти, ймовірно, влучили в пологове відділення.

Інформацію про обстріл Херсона повідомляються журналісти, пише 24 канал. Зокрема, близько 20 години вечора Костянтин Риженко в телеграмі повідомили, що росіяни влучили у пологове відділення.

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Про те, що росіяни потрапили у пологове відділення у Херсоні, також інформує ряд місцевих ресурсів. Крім того, Костянтин Риженко опублікував кілька світлин з місця обстрілу.

Обстріл пологового відділення лікарні підтвердив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, внаслідок обстрілу дивом ніхто не постраждав.

Він повідомив, що росіяни обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. Крім того, до атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. Наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів.

Росіяни вдарили по пологовому відділенню у Херсоні / Фото з телеграму Риженка й Тимошенка