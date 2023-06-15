Що сталося з підбитим Bradley та його екіпажем: у Міноборони показали фото з БМП та бійцями
Джерело:Ганна Маляр
Російські окупанти обстріляли український Bradley з "Граду". Під час виконання бойового завдання сталося пряме влучення ракети у бойову машину піхоти.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своїх соцмережах розповіла про долю БМП Bradley та його екіпажу. У машині перебували бійці з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
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У Міноборони поділилися хорошими новинами
Ганна Маляр дала зрозуміти, що росіянам не вдалося знищити Bradley та вбити наших захисників, що сиділи у цій техніці. Вона опублікувала фотографії з уцілілими воїнами та пошкодженою БМП.
Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. "Бредлі" допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців,
– написала вона.
Підбитий Bradley та вцілілий екіпаж / Фото Ганни Маляр
Які пошкодження отримав Bradley
Російський "Град" влучив однією з ракет у башту машини. Через це сталося займання. Наші захисники евакуювалися з Bradley, а механік-водій залишився всередині. Він поїхав до безпечного місця та загасив полум'я. Усі воїни вціліли. Один з них отримав легку контузію.
БМП нині перебуває на ремонті, а екіпаж отримав нову техніку. Ці військові наразі продовжують виконувати завдання.
Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя,
– зазначила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що сталь можна відновити.
Росіяни постійно брешуть про втрати України у техніці
- Нещодавно кремлівські пропагандисти заявили, що окупанти нібито знищили 16 одиниць західної техніки. Однак у Пентагоні не змогли підтвердити їхні "успіхи".
- Загарбники також брехали, що 47-а окрема механізована бригада втратила на Запорізькому напрямку військову техніку, яку Україна отримала від Заходу. Представник командування "Маґури" Валерій Маркус записав відео, де назвав цю інформацію російським ІПСО.
- Також пропаганда Кремля часто вигадує абсурдні цифри. Так, у травні росіяни із гордістю відзвітували про "знищення" 73 HIMARS. 24 Канал висміяв російський фейк.