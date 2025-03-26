Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: є чимало руйнувань, виникли загоряння

У ніч на 26 березня окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, там чули багато вибухів. Внаслідок атаки у місті є руйнування, виникали загоряння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Він розповів подробиці нічної атаки на Кривий Ріг.

Дивіться також Росія вкотре запускала по Україні "Шахеди": для яких регіонів була загроза

Які наслідки атаки на Кривий Ріг

Вночі росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську області, зокрема Кривий Ріг.

Через це у Кривому Розі сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто,

– ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, жертв та поранених внаслідок атаки немає. Водночас по Нікопольщині росіяни не припиняли гатити від пізнього вечора. Там є також пошкодження.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У результаті атаки є руйнування / Фото ОВА

За словами Лисака під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування є на одному з підприємств. Загалом над областю оборонці неба знищили 12 БпЛА.

Нагадаємо, ще ввечері 25 березня у Кривому Розі прозвучало щонайменше 15 вибухів. Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що місто масовано атакували "Шахеди".