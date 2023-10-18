Росіяни вночі атакували Суми "Шахедами": ворог влучив в об'єкт інфраструктури
Джерело:Сумська ОВА
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 19 жовтня ворог атакував Суми дронами-камікадзе "Шахед". Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури.
Детальніше про ситуацію в місті розповіли у Сумській ОВА. Як зазначають у відомстві, ворог посеред ночі атакував БпЛА типу "Шахед" об'єкт інфраструктури в обласному центрі.
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Всі екстрені служби працюють
На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація,
– зазначають в ОВА.
Також звертаються до мешканців Сумщини. Їх закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Крім того, просять не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання.
Звернімо увагу, що ЗМІ повідомляли про вибухи на Сумщині о 22:43, а о 22:44 в області оголосили повітряну тривогу. Станом на 23:40 відбою не було, тож укриття не покидайте.
Власне, о 22:44 Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Сумщини про застосування ударних БпЛА. Вже о 22:51 попередили про загрозу мешканців Дніпропетровської і Запорізької областей. А о 23:14 про можливу атаку ударними дронами попередили мешканців Херсонської і Миколаївської областей. О 23:20 до переліку додали Чернігівську область, а о 23:48 – Кіровоградську.
Ввечері росіяни атакували Миколаївщину
- О 20:28 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вона була для мешканців східних і південно-східних областей.
- Приблизно в той самий час моніторингові канали почали писати про пуск ракет з району Джанкоя. А через хвилину стало відомо, що над Миколаївщиною пролітає ракета, яка рухається на північний захід.
- О 20:32 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Миколаєві пролунав вибух. О 20:41 міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що попередньо – "далеко за межами міста". Він додав, що до мешканців дійшли лише звуки.
- Ближче до 23:00 глава ОВА Віталій Кім зазначив, що росіяни атакували населений пункт Степівської громади. Спочатку було відомо про те, що загинула жінка. Її тіло дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Згодом Сили оборони Півдня зазначили, що загинуло двоє людей, а також ще одна зазнала поранень.