Росія вночі атакувала Україну 145 дронами та ракетами: скільки цілей вдалося збити

Російська армія в ніч на 19 березня запустила по Україні 145 ударних дронів типу "Шахед" та ракети. По цілях працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, – Зеленський про атаку "Шахедів"

Що з ворожих цілей ППО вдалося збити вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 19 березня 2025 року (із 19:00 18 березня) противник атакував Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 4 зенітними керованими ракетами С-300 та 145 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Брянськ;

Орел;

Шаталово;

Курськ;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях,

– написали військові.



Як відпрацювали захисники неба вночі 19 березня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Попри це, внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.