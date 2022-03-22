Росіяни вночі обстріляли порт Миколаєва: попередньо, обійшлося без жертв

У ніч проти 22 березня російські найманці обстрілювали порт Миколаєва. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки окупантів немає.

Відомо лише те, що значних пошкоджень зазнала портова інфраструктура. Про це повідомляє Адміністрація морських портів.

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Зазначимо, що раніше внаслідок обстрілів окупанта спалахнула пожежа на АЗС у Миколаєві. Повідомляється про трьох загиблих.

Також напередодні глава Миколаївської області зазначив, що російські найманці скинули бомби на лікарню та готель у місті. Бомби скинули з парашутів просто в центр міста, в парк.

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