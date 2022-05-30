Росіяни вночі обстріляли Циркуни, є поранені, – глава ОВА

Російські військові продовжують обстрілювати Харківщину. У ніч проти 30 травня під ворожий вогонь потрапили Циркуни. Вже відомо про поранених.

Про це розповів під час телемарафону глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він підкреслив, що у Циркунах уночі лунали обстріли. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, але їхня кількість не уточнюється, передає 24 канал.

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Харківщину окупанти обстрілюють з артилерії та РСЗВ

Синєгубов зазначив, що під ворожий вогонь потрапив Чугуїв, Дергачі, Золочів і відповідні райони. Обстрілюють їх російські військові з півночі та північно-східного напрямку області.

Звичайно, у Харкові трохи тихіше, однак на вулицях перебувати ще занадто небезпечно. Можуть снаряди прилетіти до будь-якої точки міста,

– підкреслив він.

Глава Харківської ОВА додав, що російські військові атакують область з артилерії, а також РСЗВ "Смерч" і "Ураган". Найгірше те, що дальності удару цим установкам вистачає, тож окупанти можуть бити і з території Росії.

Ворожої авіації над самим Харковом уже місяць не спостерігали. Натомість її фіксують над Ізюмом. Там також літають безпілотники російських військових.

Окупанти намагаються прорвати позиції ЗСУ

Олег Синєгубов зазначив, що на Харківщині російські загарбники зосередили всі свої сили на позиціях українських військових. Окупанти не полишають спроб їх прорвати. Водночас ЗСУ дають бійцям країни-агресорки добряче понюхати пороху.

Глава ОВА додав, що російські військові не готові полишати свої позиції. І це, підкреслює він, вкотре доводить пріоритетність Харкова для загарбників. Тож вони зараз вичікуватимуть моменту, коли у них буде можливість прорватися.

Понад третина Харківщини окупована

Це підкреслив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Якщо говорити в цифрах, то мовиться про 31% територій, які тимчасово перебувають під контролем російських військових. Водночас 5% регіону ЗСУ вже вдалося звільнити від загарбників.

Тим часом російські військові продовжують обстрілювати Харків. 29 травня вони атакували район селища Жуковське, а також Харківський авіаційний інститут. Інформації стосовно постраждалих не було. Натомість руйнувань зазнали будинки, автомобілі, магазини, гаражі, а також дитячий майданчик.

Згодом з'явилися кадри поруйнованої Вільхівки на Харківщині. У селі окупанти практично повністю зруйнували дві вулиці. Є інформація, що гатили по ньому з установки "Змій Горинич".

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