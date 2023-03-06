Росіяни вночі запустили по Україні 15 дронів: скільки збили Повітряні сили

6 березня 2023, 08:43
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Російські загарбники у ніч проти 6 березня запустили по території України 15 дронів-камікадзе. Більшість з них знищила наша ППО.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що вороги запустили дрони з Північного напрямку. Повітряні сили заявили, що вони ліквідували майже всі ворожі безпілотники, інформує 24 Канал

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Що відомо про атаку ворожими дронами

Попередньо, росіяни випустили 15 безпілотників, 13 з них – знищено протиповітряною обороною. Маємо такий непоганий результат,
– заявив речник Повітряних сил.  

За словами Юрія Ігната, ворог запустив Shahed 136 та Shahed 131 іранського виробництва. За даними Повітряних сил ЗСУ:

  • дрони-камікадзе запустили з північного напрямку, тобто з Брянської області Росії;
  • били по центральних, східних областях України. 

Юрій Ігнат пояснив, що є перелік населених пунктів, де наші військові знищили дрони-камікадзе, однак його не озвучують детально. 


ЗСУ успішно відпрацювали по ворожих дронах у ніч проти 6 березня

Росіяни атакували Дніпропетровщину: коротко

  • ​Російські окупанти в ніч проти 6 березня намагались атакувати критичні об'єкти Дніпропетровської області. Військові Південного командування "Схід" потужно відпрацювали по ворогу, знищивши всі ворожі дрони. 
  • Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що росіяни випустили по Україні 4 безпілотники. Наші Повітряні сили знищили всі. 
  • За даними глави ОВА, ймовірно, ворог атакував "Шахідами". Окрім того, росіяни вдарили важкою артилерією по Червоногригорівській громаді та Нікополю, що на Дніпропетровщині. Наслідки атак ще з'ясовуються, однак попередньо –  люди не загинули. 
Автор: Діана Квасневська