Ворог вперше за довгий час не атакував "Шахедами" Україну: експрацівник СБУ припустив його намір

Росіяни в ніч на 1 квітня вперше за майже пів року не атакували територію України ударними дронами. Проте без обстрілів не обійшлося: окупанти випустили з тактичної авіації дві крилаті ракети у Запорізькій області, які булли збиті українською ППО.

Експрацівник СБУ Іван Ступак припустив у розмові з 24 Каналом, які наміри має ворог і чи не погодився він на перемир'я. До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія продовжує порушувати домовленості, досягнуті в Ер-Ріяді, щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах.

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В березні 2025-го росіяни запустили 4 тисяч БпЛА

Ступак наголосив, що не має інсайдів щодо причин такої поведінки росіян. Водночас він відкидає той факт, що відсутність атак "Шахедами" в ніч з 31 березня на 1 квітня є нібито виконанням Росією якихось домовленостей.

Жодної угоди з Росією не було укладено, вона не була зафіксована на папері, закріплена підписами, печатками тощо. Тому залишається один додатковий варіант,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Ступак зауважив, що росіяни, імовірно накопичують дрони для подальших масованих атак.

Він нагадав, що у впродовж березня 2024 року окупанти запустили на територію України 500 дронів. А відповідно до статистики, у березні 2025-го противник атакував вже 4 тисячами БпЛА. Якщо в листопаді 2024-го росіяни виробляли 90 дронів на день, на сьогодні вони вийшли на кількість 130 одиниць щоденно.

Припускаю, що Росія накопичує БпЛА для масованішого удару по Україні. Наприклад, коли вночі летить одночасно 500 дронів,

– наголосив Іван Ступак.

Це, на його думку, буде серйозне навантаження, зокрема, на українські системи ППО, адже зараз ворог запускає приблизно по 130 одиниць за ніч, іноді до 200 БпЛА. А виліт 500 "Шахедів" стане дійсно великою проблемою.

Нагадаємо, що напередодні, 31 березня, росіяни запустили на територію України 131 ударний дрон. Українські зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбили 57 "Шахедів" на півночі, сході та в центрі країни. Також 45 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не завдали шкоди.

Зокрема вночі та вранці 31 березня ворог завдав 6 ударів по промисловій зоні в Київському районі міста Харкова. Внаслідок атаки постраждало троє чоловіків від 50 до 60 років, співробітники підприємства, на території якого відбулось влучання. Також через удари дронів сталася пожежа на площі декілька тисяч квадратних метрів.