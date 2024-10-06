Росіяни впритул розстріляли беззбройних українських військових біля Нью-Йорка

БІля Нью-Йорка у Донецькій області російські загарбники впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових. Моторошні кадри вдалося зафіксувати за допомогою дрона.

Про це повідомила 12 бригада спеціального призначення "Азов" НГУ. Зауважимо, що на жаль, це далеко не вперше росіяни вдаються до таких цинічних злочинів стосовно українських захисників.

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Росіяни розстріляли українських військових на Донеччині

Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного із суміжних підрозділів. Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів,

– розповіли в "Азов".

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.

Як розповів вбивця наших захисників, з полоненими "не було, коли возитись". Тож вороже командування нібито віддало наказ розстріляти українських військових: "Взяли трьох – обнулити".

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Російські війська систематично скоюють воєнні злочини