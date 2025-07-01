Росіяни встановили прапор на кордоні з Чернігівщиною: реакція ЗСУ була миттєвою

Ворожі диверсанти встановили триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", розташованого на кордоні Росії та України в Чернігівській області. ЗСУ влучним ударом "ліквідували" прапор окупантів.

У Генштабі заявили, що ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою, передає 24 Канал.

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Російський триколор знищено

Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни ЗСУ зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор,

– йдеться у повідомленні відомства.

У Генштабі запевнили, що видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області ліквідовано.

Знищення російського прапора: дивіться відео

Довідка: Наприкінці червня у ДПСУ зазначали, що росіяни утримують сили неподалік кордону з Україною, але поблизу Чернігівщини дій чи ворожих угруповань не фіксують.

До слова, у травні українські військові ліквідували групу росіян у селі Багатир, яка намагалася вивісити російський прапор. Окупанти тиснуть на село піхотою, використовують мотоцикли та намагаються проникнути й закріпитися в південній частині населеного пункту.