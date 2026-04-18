Росіяни всю ніч тероризували Запоріжжя безпілотниками

Російська армія впродовж ночі 18 квітня атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок цього є руйнування у щонайменше двох районах.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Російська армія кілька годин атакувала Запоріжжя за допомогою ударних безпілотників, у регіоні неодноразово оголошували повітряну тривогу протягом ночі. Внаслідок цього є руйнування у щонайменше двох районах.

За даними місцевої влади, у Шевченківському та Олександрівському районах пошкоджені багатоповерховий будинок та 9 приватних. Наразі триває обстеження цих територій, на місцях працюють усі необхідні служби.

Наразі додаткових подробиць стосовно наслідків російської атаки на місто не вказують. Інформації про можливу наявність загиблих або постраждалих місцева влада станом на момент публікації не оприлюднювали.

До слова, директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу припустив, що Росія справді може збільшити кількість масованих атак по Україні.

