Окупанти так тікали з Потьомкіного, що залишили там танк і бойові машини з боєкомплектами

Паніка в рядах російської армії наростає. Ворогу навіть не вдається нормально здійснити відступ з позицій.

російські окупанти здебільшого вже думають не про наступальні дії, а про побудову оборонних ліній. Коли ж вони з тріском руйнуються, то ворог втікає, забуваючи про все на світі.

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Панічна втеча росіян з Потьомкіного

Як повідомив Олександр Вілкул, ситуація на лінії фронту біля Кривого Рогу залишається напруженою, але ЗСУ все контролюють. Ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і бойовій техніці.

Окрім того, наші герої змушують ворога втікати з наших населених пунктів. До того ж втеча така панічна, що росіяни у спробі врятувати своє життя не турбуються навіть про те, як прихопити з собою свою бойову техніку.

За інформацією ЗКВ "Каховка", у селі Потьомкіне, яке наші війська нещодавно звільнили, окупанти, тікаючи, залишили свою техніку, причому у робочому стані та з боєкомплектом. Це танк Т-72, ​​дві одиниці БМП-2, БМД та БТР. Бойові машини передані ЗСУ. Ці трофеї добре послужать на боці України,

– розповів Вілкул.

Також він повідомив про продовження підлих обстрілів мирних громадян, які здійснює ворог. Під вогнем його артилерії та реактивних систем залпового вогню сьогодні опинилися Зеленодольська та Апостолівська громада. На щастя, росіянам не вдалося забрати жодного життя мирних українців.

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