На заправках уже вишикувалися черги: мешканці Грайворона активно втікають з міста

Російські добровольці звернулися до мешканців прикордонних населених пунктів у Бєлгородській і Курській областях. Щоб вони евакуйовувалися. І мешканці Грайворона вже чемно тікають з міста.

Відео, яке показує нам чергу на заправці, – яскраво це підтверджує. Як зазначають у росЗМІ, мешканці Грайворона, що у Бєлгородській області, покидають місто.

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Черги на заправках ростуть

ЗМІ пишуть про те, що на автозаправних станціях накопичуються автомобілі. Крім того, у районі можна почути стрільбу. Тому мешканці Грайворона не зволікають, заправляються та виїжджають з міста геть.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму вечірньому зверненні заявив, що охочі покинути Грайворонський округ можуть звернутися до місцевої влади та до приймальні губернатора.

Росіяни втікають з Грайворона: дивіться відео

Як відреагували у РДК

У Російському добровольчому корпусі також виклали відповідний ролик. А ще зазначили, що добре, що "наші свідомі земляки прислухалися до наших закликів покинути район проведення військової операції проти кремлівського режиму". І що вони разом із сім'ями виїжджають з сектора. У РДК закликали наслідувати прикладу тих, хто виїжджає з Грайворона.

Що цьому передувало?

А передував цьому допис легіону "Свобода Росії". У ньому звернулися до мешканців Курської та Бєлгородської області у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції. Закликали мешканців терміново евакуюватися з таких населених пунктів:

Глушково;

Тьоткіно;

Суджа;

Красная Яруга;

Грайворон;

Борисовка;

Шебекіно;

Валуйки;

Шелаєво;

Уразово.

Закликали людей зберегти свої життя та життя своїх дітей.

Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наша задача – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню,

– наголосили у легіоні.

Тому вони оголосили про відкриття гуманітарного коридору з 21:00 14 березня по 07:00 15 березня. Кажуть, що коли час вичерпається, добровольці почнуть "масовану атаку по путінських військових" в цих населених пунктах.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону наголосив, що оголошення гуманітарного коридору підкреслює гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права добровольцями. Адже вони прагнуть вибити путінські війська, але останні навмисне розташовують свої військові цілі саме серед цивільних об'єктів.