Окупанти тікають з правого берега Дніпра: можуть виїхати до Мелітополя

У Херсонській області пошкодили всі логістично важливі мости. Тепер керівний склад російських вбивць евакуюється на лівий берег Дніпра.

Окупанти передислоковуються з Херсонщини до Мелітополя на Запоріжжі. Про це для 24 каналу розповів мер Іван Федоров.

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"Наші сили спротиву, партизани будуть раді їх зустрічати", – зазначив мер.

Гарний знак

За словами мера, є вже перші чіткі повідомлення, що хтось з Херсонщини переїхав до Мелітополя, оскільки це найближча точка до Криму. Наразі слід встановити, хто з керівників окупантів потрапив до міста.

Наші спецслужби повідомлять про це. А те, що росіяни тікають з правого берега Дніпра – це гарний знак, на який давно чекали,

– наголосив Федоров.

Вибухи в окупованому Мелітополі

Місцеві мешканці Мелітополя повідомляли про вибухи 13 серпня. Вони пролунали приблизно о 15:40. Міський голова Федоров зазначив, що вдалось вразити 2 позиції окупантів.

Перший вибух пролунав поблизу військкомату у нижній частині міста. Другий – у лісопарку на околиці. Наразі немає інформації про кількість втрат загарбників.

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