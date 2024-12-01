На якому напрямку росіяни втрачають багато особового складу та техніки: зведення від Світана

Очевидно, що контрнаступ росіян у Курській області провалюється. Наші сили оборони взяли десятки росіян в полон, а також ліквідували багато, як живої сили, так і техніки.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ситуацію на Курському напрямку.

Важливо Російські війська в Сирії зазнають великих втрат, проведено рокірування командувачів, – ГУР

Що відбувається на Курщині

За словами Світана, на цьому напрямку наша задача – сковувальні операції, тобто треба змушувати противника атакувати. Під час цього росіяни втрачають дуже багато особового складу та техніки, а для нас це дуже важливо.

Знищення ворожої армії на російській території інколи йде навіть з більшими коефіцієнтами втрат, ніж на окупованих територіях,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що росіяни на Курщині намагаються виконати задачу звільнення територій, а в нас задача інша. Ми не плануємо захоплювати територію, а знищуємо армію противника з будь-яких позицій, на будь-яких відстанях.

"Ми повинні викликати ці атаки на себе якраз для їх знищення. Росіянам доведеться це робити", – зазначив Світан.

Ситуація у Сирії

У Сирії 29 листопада повстанці зайшли в Алеппо та вступили у бої з урядовими військами керівника країни Башара Асада. Ті вимушено залишили місто. Наразі повстанці продовжують просуватися.

Останніми роками урядові війська Сирії утримували близько 70% країни завдяки підтримці Росії, Ірану та союзників.

На думку Світана, росіяни розслабилися. Навіть, скоріш за все, що захопилися кадрами війни Ізраїля з ХАМАС та пропустили серйозну атаку, яка зараз тільки починає розвиватися.

Це не завершення, а тільки початок конкретних процесів. Завʼязнув у боях в Україні росіяни вже не зможуть деокупувати цей напрямок. У Асада своїх сил немає, іранці побояться вступати у цей супротив. Загалом там є цій "клубок" проблем, які вирішити неможливо,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що цей рух у Сирії воює проти росіян та окупаційного режиму Асада – ще одного тирану свого народу. Цей захід дуже добре обраний – саме вчасно.