Без дверей і даху: військовослужбовець розповів, на якій техніці ворог пересувається на фронті

Україна хоч і отримує військову допомогу від західних партнерів, однак у ворога теж є багато техніки, яка дозволяє йому просуватись на фронті. Попри це росіяни продовжують використовувати і живу силу для атак, про що свідчать величезні втрати противника.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав 24 Каналу, що росіяни більше цінують техніку, яка коштує великих грошей – сотні мільйонів доларів, ніж своїх людей. Зокрема, станом на 28 січня ворог втратив 1380 одиниць особового складу.

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Пересуваються невеличкими групами

"На сьогодні наша 41 окрема механізована бригада з цим стикається і хлопці на інших напрямках – через теплу погоду скрізь багнюка і техніка і ній грузне. Тому зараз дуже важливо, щоб працювали пілоти дронів по ворожій піхоті", – наголосив він.

У ворога, на жаль, набагато більше піхоти – приблизно втричі порівняно з українськими силами. І росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, не рахують втрат, кидаючи свої сили в атаки.

Щодо ворожої техніки, то ми бачимо на своїй ділянці і також я розмовляв з хлопцями, які воюють поблизу Покровська та Курахового, – росіяни все активніше використовують не бойову броньовану техніку. Вони їздять на джипах, багах, "Жигулях" зі знятими дверима і зрізаним дахом, тобто на всьому, що швидко пересувається,

– підкреслив політолог.

Сазонов розповів, що воює в роті вогневої підтримки і має завдання не допустити ворога до української піхоти взагалі, щоб він навіть не доходив до наших позицій.

Маємо ліквідувати її ще на шляху просування. Наша піхота взагалі не має з ними битися. Тому б'ємо по ворогу за допомогою гранатометів, мінометів, FPV-дронів, скидів, артилерії, з РСЗВ HIMARS,

– зазначив Кирило Сазонов.

Тому росіяни намагаються якнайшвидше здолати певну ділянку, просуваючись невеличкими групами, щоб українські сили не витрачали на них велику міну. Або ж швидко рухаються на багах, автівках, мотоциклах, мопедах.

Ми теж використовуємо цивільні джипи, перероблюючи їх під військові,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

До слова, через великі втрати техніки росіяни почали використовувати на фронті "Лади Жигулі". Це компактні автівки, що мають довжину менше 5 метрів і вагу – приблизно 1 тонна. Якщо раніше атаки ворога на таких транспортних засобах були винятковими, то зараз він використовує їх в штурмах регулярно.