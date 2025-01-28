Без дверей і даху: військовослужбовець розповів, на якій техніці ворог пересувається на фронті
- Російські війська використовують різноманітну техніку, включаючи цивільні автомобілі, для пересування на фронті, зокрема, джипи та "Жигулі" без дверей і даху.
- Українські військові активно використовують дрони та інші засоби, щоб зупинити ворога ще на підходах і не допустити до своїх позицій.
- Російські війська мають втричі більше піхоти, ніж українські сили, але часто не рахують свої втрати, кидаючи сили в атаки.
Україна хоч і отримує військову допомогу від західних партнерів, однак у ворога теж є багато техніки, яка дозволяє йому просуватись на фронті. Попри це росіяни продовжують використовувати і живу силу для атак, про що свідчать величезні втрати противника.
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав 24 Каналу, що росіяни більше цінують техніку, яка коштує великих грошей – сотні мільйонів доларів, ніж своїх людей. Зокрема, станом на 28 січня ворог втратив 1380 одиниць особового складу.
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Пересуваються невеличкими групами
"На сьогодні наша 41 окрема механізована бригада з цим стикається і хлопці на інших напрямках – через теплу погоду скрізь багнюка і техніка і ній грузне. Тому зараз дуже важливо, щоб працювали пілоти дронів по ворожій піхоті", – наголосив він.
У ворога, на жаль, набагато більше піхоти – приблизно втричі порівняно з українськими силами. І росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, не рахують втрат, кидаючи свої сили в атаки.
Щодо ворожої техніки, то ми бачимо на своїй ділянці і також я розмовляв з хлопцями, які воюють поблизу Покровська та Курахового, – росіяни все активніше використовують не бойову броньовану техніку. Вони їздять на джипах, багах, "Жигулях" зі знятими дверима і зрізаним дахом, тобто на всьому, що швидко пересувається,
– підкреслив політолог.
Сазонов розповів, що воює в роті вогневої підтримки і має завдання не допустити ворога до української піхоти взагалі, щоб він навіть не доходив до наших позицій.
Маємо ліквідувати її ще на шляху просування. Наша піхота взагалі не має з ними битися. Тому б'ємо по ворогу за допомогою гранатометів, мінометів, FPV-дронів, скидів, артилерії, з РСЗВ HIMARS,
– зазначив Кирило Сазонов.
Тому росіяни намагаються якнайшвидше здолати певну ділянку, просуваючись невеличкими групами, щоб українські сили не витрачали на них велику міну. Або ж швидко рухаються на багах, автівках, мотоциклах, мопедах.
Ми теж використовуємо цивільні джипи, перероблюючи їх під військові,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ.
До слова, через великі втрати техніки росіяни почали використовувати на фронті "Лади Жигулі". Це компактні автівки, що мають довжину менше 5 метрів і вагу – приблизно 1 тонна. Якщо раніше атаки ворога на таких транспортних засобах були винятковими, то зараз він використовує їх в штурмах регулярно.