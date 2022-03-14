Росіяни втратили близько 100 бійців та техніку при невдалій спробі штурму донецького напрямку

14 березня 2022 , 18:43
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", 14 березня російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на донецькому напрямку.

Однак, за їхніми даними, під час відбиття наступальних дій, українські війська відібрали у ворога значну кількість техніки. Щобільше, окупанти зазнали втрат особового складу.  

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Втрати окупанта на донецькому напрямку

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ворог втратив:

  • до 100 осіб особового складу,
  • 2 танки,
  • 3 БМП
  • 1 БТР.

Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.

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Автор: Юлія Бабич