Росіяни втратили близько 100 бійців та техніку при невдалій спробі штурму донецького напрямку
14 березня 2022 , 18:43Читать новость на русском
Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", 14 березня російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на донецькому напрямку.
Однак, за їхніми даними, під час відбиття наступальних дій, українські війська відібрали у ворога значну кількість техніки. Щобільше, окупанти зазнали втрат особового складу.
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Втрати окупанта на донецькому напрямку
Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ворог втратив:
- до 100 осіб особового складу,
- 2 танки,
- 3 БМП
- 1 БТР.
Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.
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