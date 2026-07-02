Росіяни бідкаються через втрату ударного вертольота Ка-52
У четвер, 2 липня, з'явилася інформація про падіння російського гелікоптера моделі Ка-52. Разом із ним, за попередніми даними, розбився й екіпаж.
Про це активно пишуть у мережі. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
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Що відомо про ймовірне падіння російського Ка-52?
Моніторингові ресурси, зокрема Clash Report, удень 2 липня писали, що війська країни-агресорки втратили гелікоптер Ка-52.
Втрату бойового вертольота противника зі свого боку підтвердив також радник Міноборони Сергій Стерненко.
Для льотчиків окреме пекло,
– коротко написав він.
Пропагандистські ресурси також поширювали інформацію про втрату гелікоптера. При цьому офіційно російська сторона ситуацію не коментувала.
Реакції з боку Генштабу ЗСУ на втрату ворога на момент публікації також немає. Деталі уточнюються. Вочевидь, у разі підтвердження цієї інформації, число російських втрат у графі "гелікоптери" зміниться.
Довідка. Ка-52 "Алігатор" – це російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління, який використовується як командирська машина армійської авіації. Він має характерну схему з двома співспівними гвинтами, обладнаний потужним озброєнням і сучасними оптико-електронними системами. Вартість одного такого апарата становить близько 16 мільйонів доларів, що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії.
Що ще відомо про російські втрати?
Станом на 2 липня 2026 року Україна оцінює втрати Росії від початку повномасштабної війни у близько 1 405 900 військових, з яких 1 140 – за останню добу.
Журналіст і блогер Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що у 5-кілометровій зоні бойових дій штурмовик на російському боці нібито має дуже короткий "життєвий цикл": приблизно 8 годин від моменту заходу в кілзону. Він описує це так, що перші години боєць перебуває в активному русі під час штурму, далі частина з них стає пораненими, а потім, якщо евакуація не відбувається, ситуація часто завершується загибеллю.
Також стверджується, що в цих умовах поранених нерідко не евакуюють через високі ризики для тих, хто міг би їх виносити, і це впливає на співвідношення втрат між загиблими та пораненими.