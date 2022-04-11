Росіяни втратили в Україні 137 гелікоптерів: це майже у 7 разів більше, ніж у Першу чеченську

11 квітня 2022 , 14:25
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Джерело:

Міністерство оборони України

За 45 днів війни проти України, російські війська втратили суттєві запаси військової техніки, яку безжально знищують наші Збройні Сили.

Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів. 

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Скільки гелікоптерів втратила Росія у ході воєнних дій

Попри тривале озброєння Росії та отримання модернізованих партій гелікоптерів, таких як Ми-28НМ, ворожі війська все ж зазнають чималих втрат в авіації. Так, станом на 11 квітня окупанти втратили у 2 рази більше гелікоптерів, ніж під час попередніх загарбницьких воєнних наступів. 

Міноборони України наводить статистику для порівняння. Так, за їхніми даними: 

  • в Першу чеченську війну Росія втратила 21 гелікоптер;
  • у Другу чеченську війну – 36 гелікоптерів;
  • під час Грузинської війни – 3 гелікоптери;
  • у ході війни у Сирії – 23 гелікоптери. 

Загалом у 4-х війнах рашисти втратили 83 гелікоптери,
– підсумовують у Міноборони. 

До речі, зараз військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76 окупантів розміщуються у селищі Сєща. 

Зверніть увагу – дані про втрати ворога станом на 11 квітня: деталі у відео

 

Автор: Юлія Бабич