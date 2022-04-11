Росіяни втратили в Україні 137 гелікоптерів: це майже у 7 разів більше, ніж у Першу чеченську
Джерело:Міністерство оборони України
За 45 днів війни проти України, російські війська втратили суттєві запаси військової техніки, яку безжально знищують наші Збройні Сили.
Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що за час повномасштабної війни ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів.
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Скільки гелікоптерів втратила Росія у ході воєнних дій
Попри тривале озброєння Росії та отримання модернізованих партій гелікоптерів, таких як Ми-28НМ, ворожі війська все ж зазнають чималих втрат в авіації. Так, станом на 11 квітня окупанти втратили у 2 рази більше гелікоптерів, ніж під час попередніх загарбницьких воєнних наступів.
Міноборони України наводить статистику для порівняння. Так, за їхніми даними:
- в Першу чеченську війну Росія втратила 21 гелікоптер;
- у Другу чеченську війну – 36 гелікоптерів;
- під час Грузинської війни – 3 гелікоптери;
- у ході війни у Сирії – 23 гелікоптери.
Загалом у 4-х війнах рашисти втратили 83 гелікоптери,
– підсумовують у Міноборони.
До речі, зараз військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76 окупантів розміщуються у селищі Сєща.
Зверніть увагу – дані про втрати ворога станом на 11 квітня: деталі у відео