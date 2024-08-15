Росіяни вже загрозливо близько до Покровська: влада закликає місцевих терміново виїжджати

Упродовж місяців ворог зосередив основні зусилля на Покровському напрямку. Наразі окупанти перебувають трохи далі ніж на відстані 10 кілометрів від міста Покровськ.

Про це у своєму зверненні повідомив голова МВА Сергій Добряк. За його словами, ворог дуже швидко наближається до міста. Посадовець закликав місцевих не зволікати з евакуацією.

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Окупанти на підступах Покровська

Добряк наголосив, що противник майже впритул підійшов до Покровська. Російські сили перебувають за 10 кіломерів від околиць населеного пункта. Також чиновник нагадав, що противник не припиняє обстріли критичної інфраструктури, приватної та житлової забудови, внаслідок чого гинуть люди. Він наполегливо рекомендує людям виїжджати завчасно.

Ситуація тільки погіршується. Вона не покращиться. Влада і критична інфраструктура залишаються в місті,

– заявив Добряк.

Всі, хто хочуть евакуюватися, мають звертатися за телефонами: 0-800-408-911;контактний центр Покровської МВА: 0800300101;️волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0800332614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00 години;️волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

Нагадаємо, що за останню добу на Покровському напрямку відбулося 58 ворожих штурмів.