Росіяни вже розбомбили 30 шкіл і 27 садочків на Харківщині

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Російський ворог за ці дні атакував близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Харківська ОДА повідомила про повністю зруйновані Військове танкове училище, Кадетський корпус та школи у с. Гороховатка та № 134.

Актуальна ситуація у Харкові

До слова, вчора, 6 березня, російські окупанти нещадно обстріляли супермаркет у Харкові. Як наслідок, 4 людей загинуло та ще 15 осіб поранені.

Ворог не припиняв бомбардувати Харків всю ніч. Найбільше постраждали саме житлові райони – Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центр. Після бомбардувань загорілись 40 житлових будинків.

Дивіться фото з вранішнього Харкова / Фото Нацполіції та з соцмереж:



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