Оборона росіян на одному з плацдармів невдовзі порветься

Ось і липень завершився. Упродовж цього місяця продовжувалася системна робота зі знищення техніки окупантів. Акцент був на артилерію та засоби ППО, які традиційно розміщуються у другій та третій лініях оборони. І третій місяць поспіль показники цієї роботи показують рекорди.

Абсолютні рекорди

За кількістю знищеної за липень ствольної артилерії росіян зовсім трошки не вистачило до абсолютного рекорду. Показник склав 677 одиниць і став другим за весь період повномасштабного вторгнення.

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Загалом темпи винесення російської артилерії наближають момент гострої кризи компенсації.

Кількість знищених РСЗВ продемонструвала абсолютний рекорд. Зумовлено це було так само тим, що окупанти через втрату в ствольній артилерії були змушені стягувати РСЗВ ближче до лінії бойових зіткнень, але після різкого стрибка втрат відмовилися від цієї витівки.

Втрати у ППО також показали за липень абсолютний рекорд, і це не дивно. Зачистка тилової зони від ППО зараз не менш пріоритетна, ніж зачистка артилерії. При цьому компенсація ППО є проблематичнішим процесом, а втрата кожної одиниці, за нинішніх умов, непоправна.

Знищення автотранспорту хоч і не показало якогось рекорду, але збереглося на дуже високому рівні. Це говорить про стабільність вогневого впливу на логістику і не тільки. Насамперед тому, що забезпечення польової артилерії БК здійснюється зараз саме з коліс.

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Третій місяць поспіль, починаючи з травня, встановлюється абсолютний рекорд зі знищення спецтехніки. Це чинить серйозний тиск на компенсаційні процеси, не кажучи вже про всі супутні проблеми в самій зоні БД.

Отож 3 місяці підвищеного навантаження на компенсаційні процеси в межах рекордно знищуваної техніки, а також логістичних проблем, призводять до втрати боєздатності окупантів на певних плацдармах. Який порветься першим?