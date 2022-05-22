Росіяни вже знайшли нового гауляйтера Енергодара

На період поки колаборант Андрій Шевчик, який постраждав від вибуху, не зможе виконувати свої обов'язки, його місце займе Кірпічов Руслан Хусяінович.

Новий гауляйтер Енергодара

Міський голова зазначив, що травмованого Шевчика вивезли в Мелітополь лікувати поранення. Але, за словами Орлова, через брак колаборантів в Енергодарі окупанти відряджають в місто своїх людей, які вже проявили себе на окупованих територіях Донецької області.

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Кірпічов родом з Макіївки Донецької області, приїхав в Енергодар в кінці березня, з окупованої Донеччини.

Окупанти одразу призначили його заступником Шевчика "з усіх фінансових, економічних питань і податків". Але по факту приставили до нього наглядачем і одночасно консультантом з організації професійного рекету в Енергодарі,

– написав Орлов.

Він додав, що Кірпічоов навчив зрадників, тиснути на місцевих підприємців і забирати в них останні гроші. Ці гроші не йдуть в бюджет, а одразу потрапляють в кишені нищеного військового керівництва Росії, які зара сидять в Енергодарі і Мелітополі. З цього рекету Шевченку перепадають "копійки", а його соратникам ще менше. Але сама машина поборів вже запущена і приносить рашистам дохід.

Що відомом про Кірпічова Руслана Хусяіновича

За словами міського голови Енергодара, у минулому проти Кірпічова відкривали кримінальні саме через злісне ухилення від сплати податків.

"Перебуваючи на керівних посадах в державному підприємстві ДП "Ресурспостач" Кірпічов разом зі своєю спільницею протягом 2008 2009 років здійснював махінації, в наслідок чого привласнив понад 60 мільйонів гривень. Які мали б надійти в бюджет України у вигляді податків, але осіли в кишені шахрая" – пояснив міський голова.

Він додав, що окупанти варто за ним пильніше слідкувати, бо Кірпічов розумується на шахрайстві і може красте навіть у своїх "роботодавців". Колаборанта неодноразово помічали в окупованому готелі "Сосновий бор", який перебуває під постійною охороною.

Але, на думку Орлова, шахрай і зрадник змінить місце проживання, бо приклад Шевчика показав, що ніяка охорона для колаборантів на може бути гарантією безпеки.

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