У ЗСУ кажуть про тактичну паузу Росії на трьох напрямках: де стало менше штурмів

Росіяни могли взяти тактичну паузу на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках. Там спостерігається зменшення штурмових дій.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

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Зменшення штурмових дій на фронті

Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський – 24 Канал) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили,

– каже Бобовнікова.

Ймовірно, окупанти також можуть використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки. Речниця ОТУ прогнозує, що коли росіяни закінчать підготовку, кількість штурмів стане такою самою, як і раніше.

До слова, у Генштабі 23 жовтня повідомили, що на Краматорському напрямку відбулася одна спроба штурму, на Торецькому та Сіверському ситуація суттєвих змін не зазнала.

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