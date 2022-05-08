Росіяни за добу атакували Одесу 6 ракетами, ще 4 запустили по області: наслідки влучань

Одеса 7 травня опинилася під прицільним ворожим ракетним вогнем. 6 снарядів, які ворог випустив по місту, досягнули своїх цілей.

Російські окупанти продовжують підло обстрілювати мирні українські міста своїми ракетами. У суботу прийняти на себе ворожі снаряди довелося Одесі.

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Обстріл Одеси та області

Оперативне командування "Південь" повідомляє про те, що загалом впродовж доби 7 травня російські окупанти атакували Одещину 10 крилатими ракетами. 4 з них ворог випустив по області, 6 ракет прилетіли у місто.

Дві ракети вразили Одеський аеропорт. Ворог завдав шкоди центру керування польотами аеропорту та злітно-посадковій смузі.

Ще 4 ворожі ракети влучили у підприємство, яке займалося виготовленням меблів. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.

На щастя, ворожі ракети не завдали шкоди жодному мешканцю Одеси, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає. Військові повідомляють, що мета обстрілів мирних міст – не лише пошкодження цивільної інфраструктури, а й психологічний тиск на населення, щоб воно не могло ефективно забезпечувати тили своїй армії.

Обстріли Одеси: що відомо

Стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, використовуючи стратегічну авіацію. Під час обстрілу міста російські хакери діяли спільно зі своїми військовими. Вони намагалися атакувати сайт Одеської міської ради. Троє одеситів попри сувору заборону вирішили проводити зйомку місць, куди прилетіли ворожі ракети. Служба безпеки України вже знайшла та затримала порушників. Вночі у місті знову пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи спрацювала система ППО, чи кудись знову прилетіла ворожа ракета.

Ракетні обстріли України: останні новини

Під потужним обстрілом російських окупантів опинилася Миколаївська область. Ворог використовував ракети та "Смерчі", внаслідок його атаки є постраждалі. Одну з російських ракет нашим захисникам вдалося збити.

Під вородим вогнем опинилася і Харківщина. На жаль, є погані новини: через обстріл загинули 2 мирних жителі, ще 4 отримали поранення.

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