Росіяни забирають документи у мобілізованих з Донбасу, щоб їх не ідентифікували у разі загибелі

Російські окупанти намагаються поповнити свої втрати мобілізацією на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Щоправда, від загалу росіяни намагаються приховати цей свій хід.

Росіяни активно мобілізовують населення тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Особливого ентузіазму у війні проти України особовий склад не проявляє.

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Вилучення документів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни забирають документи у мобілізованих з окупованих територій. Це робиться для того, щоб у разі загибелі їх неможливо було ідентифікувати.

Також демотивований особовий склад намагається усіляко уникнути участі у війні. Все частіше фіксуються випадки дезертирства, здачі у полон, а також самокаліцтва.

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