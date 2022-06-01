Росіяни заблокували українських операторів й інтернет на тимчасово зайнятих територіях

Російські військові намагаються обмежувати права та свободи українців на тимчасово зайнятих територіях. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з інформацією, на тимчасово зайнятих територіях російські окупанти вживають усіх необхідних для них заходів, аби обмежити прав та свободу громадян України.

Важливо Росіяни встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька, – Генштаб

Відомо, що вони обмежують їх пересування, проводять фільтраційні заходи та поглиблюють гуманітарну кризу. Крім того, російські військові вдаються до грабувань мирних жителів.

В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу,

– повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Також майже на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

"Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії", – додали у Генштабі.

Яка ситуація у Херсоні: останні новини

У Збройних Сил України є певні успіхи на Херсонщині. Але не потрібно говорити про масштабний контрнаступ. Ситуація досі напружена та непроста. Про це повідомив прессекретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, на деяких ділянках Херсонщини українським військовим вдалося успішно контрнаступати.

Російські загарбники змушують херсонців "офіційно" переходити на російські рублі. Проте в реальності це не працює, навіть окупанти самі розраховуються гривнями, які крадуть в людей. Про це розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", багато населених пунктів у Херсонській області внаслідок дій рашистів залишилися без газу, води та світла. Окрім того, люди мають дуже велику потребу в медикаментах та гуманітарній допомозі.

Українські патріоти працюють на тимчасово окупованих територіях. У Голій Пристані, що на Херсонщині, вони зняли прапор Росії з флагштока.

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