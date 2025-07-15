Після затишшя з 2023 року: росіяни знову активізувались біля Гуляйполя – ISW
- Російські війська досягли тактичного успіху біля Гуляйполя, захопивши село Малинівка, що вперше зафіксовано з літа 2023 року.
- В квітні 2023 року росіяни активізували свої дії на гуляйпільському напрямку, просуваючись наприкінці червня, але останнім часом не проводили наступальних дій.
Росіяни досягли тактичного успіху біля Гуляйполя та захопили Малинівку. Уперше з літа 2023 року на цій ділянці фронту зафіксовано просування ворога.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Американський Інститут вивчення війни ISW. Російські війська вперше за довгий час досягли тактичного успіху на сході Запорізької області.
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Росіяни взяли Малинівку під Гуляйполем
За геолокаційними даними, оприлюдненими 14 липня, окупанти нещодавно захопили село Малинівка, що розташоване західніше від Гуляйполя.
Росіяни просунулись під Гуляйполем / Фото: ISW
У ISW зазначають, що російські підрозділи активізували свої дії на гуляйпільському напрямку ще на початку травня та змогли просунутися наприкінці червня. Це перша помітна активність окупантів на цій ділянці фронту з часів українського контрнаступу влітку 2023 року.
Водночас, за вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби на гуляйпільському напрямку ворог не проводив наступальних дій і лише завдав авіаудару по Білогір’ю.