Росіяни окупували 3 населені пункти в районі стратегічно важливого Мирнограда, – DeepState

Окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку. Ворог загрозливо наблизився до Мирнограда.

Як повідомляє Генштаб, за останню добу на Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

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Яка ситуація в районі Мирнограда

Мирноград, як і Покровськ, є ключовим пунктом для російських окупантів на шляху до стратегічно важливої Дніпропетровської області. Команда DeepState проаналізувала обстановку у місті станом на зараз.

На підступах до цього населеного пункта ворог вже зайняв низку сіл і селищ. Так, останніми під окупацію потрапили Миколаївка, Крутий Яр та Красний Яр.

Ситуація біля Мирнограда: дивіться на карті

Аналітики підкреслюють, що попри певний спад ворожої активності в районі відтинку Гродівка – Новогродівка, росіяни постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Десь вони справді вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, в яких противнку вдалося виявити слабкі місця. Ворог має успіх завдяки використання тактики обходу місця, де зазнає спротиву.

Миколаївка фактично є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тому у найближчому часі велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці,

– йдеться в аналізі DeepState.

Аналітики вказують на погано підготовлені оборонні споруди. Тому, вважають вони, основні зусилля зі стримування ворога лежать на плечах наших відважних бійців.

Очікується, що для подальшого просування ворог активізує велику кількість артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виключено, що саме в район Мирнограда заграбники підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху.

До слова, Росія перекинула на Курщину близько 50 тисяч військових з інших напрямків. У такий спосіб окупанти послабили свої угруповання на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямках.