Як на фронт може вплинути втрата ЗСУ Великої Новосілки

Аналітики DeepState пишуть, що російська армія повністю окупувала Велику Новосілку в Донецькій області. Таким чином ворог скоротив лінію фронту та убезпечив себе від південного флангу.

Але цей напрямок не є стратегічним, тому дії росіян просто безглузді. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав 24 Каналу, що росіяни так жорстоко боролися за Велику Новосілку, бо ЗСУ звільнили її у 2023 році.

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Що для росіян означає захоплення Великої Новосілки

Велика Новосілка не є стратегічним напрямком (він розташований північніше), але ситуація навколо неї була показовою. Вона підкреслила, що росіяни злопам'ятні. Коли у них зривається операція або ЗСУ мають успіх, ворог не скасовує свої плани, а відкладає їх з метою реалізації дещо пізніше.

Боротьба за Велику Новосілку для противника – це один з елементів битви за Донбас, убезпечення від південного флангу та скорочення лінії фронту. Водночас це також бій за території, які українці звільнили в ході контрнаступу 2023 року.

Хоча й ми не змогли досягти стратегічного успіху, але для росіян це стало болючим ударом,

– наголосив Павло Лакійчук.

Росіянам на вищому рівні наказують за будь-яку ціну повернути все, що відбили українські військові. Це якраз демонструє жорстокість та безглуздість ворога на цьому напрямку.

Бої біля Великої Новосілки: дивіться на карті

Окупанти готувалися йти в наступ і на Запоріжжі, але Курська операція завадила їхнім планам. Однак це не означає, що вони згорнули його назавжди.

До слова, начальник служби зв'язків з громадськістю 110 ОМБр Івана Сєкач сказав, що росіянам буде важко просунутися далі за Велику Новосілку через відсутність плацдарму для форсування річки.