Окупанти в захопленому Енергодарі почали створювати фейкові "органи влади"

Російські окупанти у захопленому Енергодарі почали створювати фейкові "органи влади". Спершу начебто зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара".

Пресслужба Енергоатому повідомила, що там обрали так званим головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика. Далі він начебто "звільнив" Дмитра Орлова – законно обраного чинного мера міста – і керівників та членів виконавчих органів міської влади.

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Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити. Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати,

– мовиться у повідомленні.

В Енергоатомі зауважили, що "діяння" Шевчика мають єдиний корисний сенс – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Українське правосуддя не зволікатиме.

Також пресслужба Енергоатому зауважила, що результатів так званого "конкурсного відбору нових керівників" чекають з нетерпінням. Бажано вказувати відразу прізвища, паспортні дані й адреси фактичного проживання. Це полегшить роботу суддів та й просто небайдужих містян.

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