Тривають активні бойові дії у Лисівці, росіяни закріпилися у селі, – Deep State
- У Лисівці тривають активні бойові дії.
- Там російські війська закріпилися на сході села і намагаються зайняти його повністю.
Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку. Зокрема, активні бойові дії тривають у Лисівці.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Deep State.
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Росіяни закріпилися на сході Лисівки
Аналітики показали відео 2 парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітрянодесантної бригади.
На кадрах видно, як українські військові наносять ураження по російській піхоті в північній частині села Лисівка.
ЗСУ атакують ворога у Лисівці: дивіться відео
На жаль, противник зумів закріпитися у східній частині села і намагається зайняти його повністю, атакуючи північну та західну частини. Сили Оборони наносять ураження по передових групах ворога та перетворюють Лисівку у кілзону,
– повідомляють аналітики DeepState.
Де розташована Лисівка: дивіться на карті
До слова, за добу 7 квітня на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 російські наступи поблизу населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.