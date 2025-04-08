Тривають активні бойові дії у Лисівці, росіяни закріпилися у селі, – Deep State

Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку. Зокрема, активні бойові дії тривають у Лисівці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Росіяни закріпилися на сході Лисівки

Аналітики показали відео 2 парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітрянодесантної бригади.

На кадрах видно, як українські військові наносять ураження по російській піхоті в північній частині села Лисівка.

ЗСУ атакують ворога у Лисівці: дивіться відео

На жаль, противник зумів закріпитися у східній частині села і намагається зайняти його повністю, атакуючи північну та західну частини. Сили Оборони наносять ураження по передових групах ворога та перетворюють Лисівку у кілзону,

– повідомляють аналітики DeepState.

Де розташована Лисівка: дивіться на карті

До слова, за добу 7 квітня на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 російські наступи поблизу населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.