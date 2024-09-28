В ігровій формі прокачують ненависть: навіщо росіяни закуповують дрони для шкіл

Влада Москви планує витратити близько 2 мільярдів рублів на закупівлю безпілотників для шкіл. Це прокачує в дітях ненависть до України та на підсвідомому рівні готує їх до війни.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що російська пропаганда активно працює для викривлення реальності для дітей. Особливо страшно, що роблять вони це в ігровій формі.

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Навіщо росіяни закуповують дрони для шкіл

За словами політтехнолога, росіяни вже з пелюшок готують тих, хто в перспективі буде операторами дронів. Зрозуміло, що ці безпілотники довго в школах не затримаються, їх повикрадають або ж зламають, однак ця історія все одно залишається небезпечною.

Найстрашніше – це коли в ігровій формі прокачують ненависть. Я впевнений, що дітям одягнуть ще й віртуальні окуляри й буде гра "дожени український танк",

– зауважив Тизенгаузен.

Через це російські школярі будуть мати ненависть на підсвідомому рівні. Варто зазначити, що в російських школах також проходять уроки "мужності", де розповідають про подвиги "героїв" Росії. Крім того, відкривають "парти пошани героїв СВО".

Ще один страшний момент – невелика кількість адекватних росіян відправляють дітей у такі школи та не можуть сказати дітям, що вчитель у них та сам Путін є нацистами, бо дитина на наступний день в школі це скаже. Тоді додому за кілька хвилин до них постукають,

– зазначив політтехнолог.

До цієї пропаганди залучена також і церква Росії. Зокрема, російський священник Андрєй Ткачов закликає жінок Росії народжувати дітей для війни та вважає, що критикувати владу є гріхом.

Зауважте! Кремль намагається промивати мізки не лише російським дітям. Так, в окупованому Криму у гімназії імені Іллі Сельвінського в Євпаторії поширюють літературу від партії "Єдина Росія", яка замінює справжню історію Криму пропагандистськими вигадками та прославляє російських військових.