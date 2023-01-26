Започаткували хитрі бізнеси, – Андрющенко розповів про нові схеми росіян у Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі суттєво побільшало громадян Росії – як військових, так і цивільних. Приїжджі обживаються у місті та заробляють на місцевих мешканцях, як тільки можуть.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, населення в місті тим часом скорочується – чимало людей помирає, а дехто виїжджає.

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Росіяни розселяються по квартирах та домівках маріупольців

Андрющенко зазначив, що в Маріуполі зростає кількість громадян Росії – як військових, так і цивільних. Наразі їх уже налічується в місті до 40 тисяч осіб.

Розселяються вже, не соромлячись, безпосередньо по квартирах, по домівках маріупольців. Не вистачає тих таборів, які вони розбивали для своїх будівельників,

– заявив радник мера Маріуполя.

За його словами, експансія триває, населення Маріуполя тим часом скорочується – чимало людей помирає, а дехто виїжджає. До того ж їдуть узагалі з Донецької області, через що два пункти пропуску не справляються з потоком людей, тому окупанти обіцяють відкрити додаткові пункти.

Андрющенко розповів, як росіяни заробляють на мешканцях Маріуполя: дивіться відео

Як окупанти заробляють на маріупольцях

Радник міського голови Маріуполя розповів, що те, що окупантів у місті стає все більше, добре видно візуально. Так, на одного маріупольця можна помітити трьох не місцевих. І загарбники обживаються у місті.

Вони започатковують нові дуже хитрі бізнеси. Наприклад, їх же безкоштовно годують – усіх цих бурятів та інших – по таборах,

– сказав Андрющенко.

Тож, за його словами, безпосередньо в своїх наметах у таборах окупанти почали продавати маріупольцям задешево їжу, якою їх годують. Тому що зарплатня у них достатня, щоб годуватися в іншому місці або купувати нормальну їжу в магазинах.

Тобто, додав він, загарбники заробляють на місцевих мешканцях, де можуть, а маріупольці не мають уже можливості за це сплачувати, тому частково їдуть звідти. Натомість у місті стає більше, зокрема, кавказців та азійців, самих же росіян там дуже мало, переважно це військові.

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