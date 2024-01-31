Росіяни запустили 20 "Шахедів": скільки ударних БпЛА вдалося збити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 31 січня російські військові запустили по Україні 20 "Шахедів". У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ударних безпілотників вдалося збити.
Зранку 31 січня Повітряні сили розповіли про результати роботи наших оборонців неба. Вони відбивали чергову масовану атаку дронами-камікадзе, яку здійснили росіяни.
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Скільки "Шахедів" вдалося збити
Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 31 січня ворог запустив 20 "Шахедів" з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди. Також бив трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з півострова Крим та Воронезької області.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони, знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Повітряні сили ЗСУ збили 14 "Шахедів" у ніч проти 31 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
У ніч проти 30 січня ворог запустив 35 "Шахедів"
- Звернімо увагу, що у ніч проти 30 січня окупанти атакували Україну більшою кількістю дронів-камікадзе. 35 "Шахедів" залетіли на територію нашої держави з Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди.
- Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони вдалося знищити 15 "Шахедів". Збили їх у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
- Слід розуміти, що частину ударних дронів російські загарбники спрямували по прифронтових територіях. Таким чином ворог прагнуть уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти поблизу лінії фронту та кордону з Росією.
- Щоб відбити цю атаку залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Зауважимо, що ворог по прифронтовій території б'є "Шахедами" часто замість артилерії. Адже її окупантам довелося відвести на безпечну відстань, щоб наші захисники не знищували її.