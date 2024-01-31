Росіяни запустили 20 "Шахедів": скільки ударних БпЛА вдалося збити

У ніч проти 31 січня російські військові запустили по Україні 20 "Шахедів". У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ударних безпілотників вдалося збити.

Зранку 31 січня Повітряні сили розповіли про результати роботи наших оборонців неба. Вони відбивали чергову масовану атаку дронами-камікадзе, яку здійснили росіяни.

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Скільки "Шахедів" вдалося збити

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 31 січня ворог запустив 20 "Шахедів" з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди. Також бив трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з півострова Крим та Воронезької області.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони, знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.



Повітряні сили ЗСУ збили 14 "Шахедів" у ніч проти 31 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

У ніч проти 30 січня ворог запустив 35 "Шахедів"

Важливо перебувати в укриттях тоді, коли у вашому регіоні лунає повітряна тривога. Пам'ятайте, що небезпечними є не лише самі "Шахеди", а й їхні уламки під час падіння. Відтак, найкраще, що ви можете зробити задля власної ж безпеки, – залишатися в укриттях. Або щонайменше не перебувати біля вікон і користуватися правилом двох стін. Це може врятувати вам життя!