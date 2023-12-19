Окупанти розгорнули потужну кампанію, що збираються повернутися до Херсона, – ОК "Південь"

На Півдні Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Росіяни намагаються їх відбити та, окрім того, погрожують новою окупацією правобережжя Херсонщини.

Наскільки ймовірною є реалізація погроз окупантів розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

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Марні сподівання ворога

За словами Гуменюк, противник не припиняє атакувати правий берег Дніпра. Ворог намагається утримувати інтенсивність артилерійських обстрілів на позначці 100. Декілька днів тому окупанти справді сягнули цієї позначки і навіть перевищили її, коли обстріли, зокрема Херсону, сягали більше 10 за добу.

Полковник зазначила, що росіяни потужно б’ють по житлових кварталах, соціальній інфраструктурі, намагаються зашкодити енергетичним об'єктам.

Очевидним є те, що ворог прагне максимально завдати шкоди мирному населенню, тому що у своїх пропагандистських заходах вони проголошують про ймовірне повернення до Херсона.

І дуже потужну кампанію окупанти розгорнули з цього приводу, нібито вони збираються повернутися,

– наголосила Гуменюк.

Очільниця пресцентру поспішила заспокоїти. Вона підкреслила, що це марні сподівання росіян. Це їх типова брехня побудована за принципом – чим вона більша, тим вища ймовірність, що в неї повірять. Однак мешканці Херсонщини розуміють химерність ворожих заяв. По-перше, правий берег важко досяжний, бо він набагато вищий, а по-друге, логістичного зв'язку у противника з ним немає. А те, що окупанти намагаються видавати як маневрування своїх диверсійно-розвідувальних груп, то воно відбувається хіба що між островами, до правого берега росіяни не доходять, оскільки ріка Дніпро перебуває під щільним вогнем.

Що потрібно ЗСУ для звільнення лівобережної Херсонщини

Нагадаємо, що у ході контрнаступальних дій восени 2022 року Сили оборони звільнили правобережжя Херсонщини разом з обласним центром. Водночас лівобережна частина області залишилася під окупацією Росії.

17 листопада 2023 Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив інформацію, яку подавали раніше у ЗМІ, що українські військові створили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Станом на сьогодні наші захисники продовжують утримувати відбиті у росіян позиції. Ворог своєю чергою не припиняє їх штурмувати.

Наталія Гуменюк пояснила, чого потребує Україна для розширення плацдарму і подальшого відкидання ворога до Криму. За словами полковника, Силам оборони потрібна далекобійна зброя та авіація. Вони дозволять українським силам відкинути ворога на таку відстань, щоб просуватися уперед без значних втрат.