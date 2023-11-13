Була загроза пусків Х-22: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

В Україні 13 листопада лунали сигнали повітряної тривоги. Це сталося після того, як росіяни знову запустили по нашій державі ракети.

Мовиться про надзвукові ракети типу Х-22. 24 Канал закликає громадян тих областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати до укриттів, адже це допоможе вберегтися від небезпеки та полегшить роботу українських захисників.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

13:01 Повітряні сили наголосили, що на південно-східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації. Там є загроза застосування авіаційного озброєння.

Водночас моніторингові телеграм канали кажуть, що, попередньо, працює ворожа РЕБ. Зокрема, ворожа ціль зникла, що, ймовірно, було фальш-ціллю. У каналі підкреслили, що таким чином росіяни намагаються ввести в оману наші Сили оборони.

Повітряні сили оголосили відбій тривоги по областях. Цілком імовірно це була ворожа РЕБ.Моніторингові канали заявляли, що ракета Х-22 летить у бік Дніпропетровської області. Там уточнили, що це могла бути робота ворожих систем радіоелектронної боротьби.Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу пусків Х-22 з винищувачів Ту-22 з району міста Воронеж з території Росії.Повітряні сили оголосили загрозу застосування ворогом крилатих ракет Х-22 зі східного напрямку. Там закликали людей прямувати в укриття, адже була ракетна небезпека.