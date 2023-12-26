Під час тривоги над Дніпропетровщиною збили дві ракети Х-59

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста й села. Вдень 26 грудня Повітряні сили попередили, що російські окупанти запустили ракети у напрямку Дніпра.

Згодом на території Дніпропетровщини пролунали вибухи. Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту. Залишатися там необхідно, аж доки не пролунає відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Де оголошена повітряна тривога

Станом на 16:17 повідомили, що над Дніпропетровською областю захисники українського неба збили дві ракети Х-59.

Станом на 15:58 повітряна тривога оголошена у таких областях:

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська.

Військовий припустив, якою може бути наступна російська атака

Минулої зими російські окупанти регулярно завдавали масовані ракетні атаки по Україні. Цієї зими ворог активніше атакує "Шахедами". Кирило Сазонов – політолог та військовослужбовець ЗСУ – зауважує: це не означає, що ворог відмовився від масованих ракетних атак взагалі. До них варто бути готовими.

Мені здається, що їм немає підстав відмовлятися від обстрілів взимку. Ми вже бачили масовані атаки "Шахедами". До цього були масовані удари ракетами. Логічно чекати, що незабаром буде комбінована атака. Але наша ППО працює. Наша розвідка працює,

– зазначив Сазонов.

Українців закликають довіряти захисникам українського неба та оперативно реагувати на їхні сповіщення про тривогу.