Росіяни знову запустили "Шахеди": БпЛА атакують з півночі і півдня
Джерело:Повітряні сили
В ніч на 25 липня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Тривога поширилась на південні області країни.
Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.
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Куди рухаються ворожі БпЛАВажливо! Оперативну інформацію щодо ракетної небезпеки чи атаки БпЛА ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
"Шахеди" – в напрямку Вилкове. Ізмаїльський район – залишайтесь в укриттях! Група ударних БпЛА на Вінниччині рухається з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин. Група ударних БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія. БпЛА з Сумщини на Полтавщину, Гадяцький район. Групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл. Ще БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря, ймовірно тим же маршрутом. В Повітряних силах написали, що ворожі безпілотники на Одещині рухаються в напрямку Болград/Рені з північного сходу. Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область! БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари. О 00:26 в Повітряних силах повідомили: "Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину. В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси.
"Шахеди" змінюють напрямки
Напрямки руху ударних БпЛА
– наголосили в Повітряних силах.
"Шахеди" рухаються на Одещину
БпЛА в Одеській області
"Шахеди" рухаються на Полтавщину
– повідомили в Повітряних силах.
Куди летять "Шахеди"
Напрямок руху "Шахедів"
"Шахеди" – в напрямку Вилкове. Ізмаїльський район – залишайтесь в укриттях!
Група ударних БпЛА на Вінниччині рухається з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.
Група ударних БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину, Гадяцький район.
Групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл.
Ще БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря, ймовірно тим же маршрутом.
В Повітряних силах написали, що ворожі безпілотники на Одещині рухаються в напрямку Болград/Рені з північного сходу.
Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область!
БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари.
О 00:26 в Повітряних силах повідомили:
"Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину.
В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси.