Росіяни знову запустили "Шахеди": БпЛА атакують з півночі і півдня

В ніч на 25 липня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Тривога поширилась на південні області країни.

Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

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