Росіяни знову запустили "Шахеди": БпЛА атакують з півночі і півдня

25 липня 2024, 01:02
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Джерело:

Повітряні сили

В ніч на 25 липня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Тривога поширилась на південні області країни.

Українців закликають не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де наразі існує загроза ударних БпЛА – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

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02:26, 25 липня

"Шахеди" змінюють напрямки

  • БпЛА на півдні Житомирщини рухаються на північ.
  • БпЛА з Полтавщини західним курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини перелітають на Чернігівщину.
  • БпЛА на Чернігівщині, продовжують рух на захід.
02:10, 25 липня

  • БпЛА на Вінниччині, курсом на Київщину/Житомирщину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний (Київщина/Черкащина).
  • БпЛА на Сумщині, рухаються на захід.
  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
01:51, 25 липня

Напрямки руху ударних БпЛА

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на Вінниччині продовжують рух у північному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині західним курсом.
01:50, 25 липня

"Шахеди" – в напрямку Вилкове. Ізмаїльський район – залишайтесь в укриттях!
– наголосили в Повітряних силах.

01:31, 25 липня

Група ударних БпЛА на Вінниччині рухається з півдня у напрямку Ладижин/Гайсин.

01:27, 25 липня

"Шахеди" рухаються на Одещину

Група ударних БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одещини курсом на Вилкове/Кілія.

01:22, 25 липня

БпЛА з Сумщини на Полтавщину, Гадяцький район.

01:20, 25 липня

Групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл.

Ще БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря, ймовірно тим же маршрутом.

01:13, 25 липня

БпЛА в Одеській області

В Повітряних силах написали, що ворожі безпілотники на Одещині рухаються в напрямку Болград/Рені з північного сходу.

01:05, 25 липня

  • БпЛА на півночі Одещини, курс північно-західний (на Вінниччину).
  • БпЛА на Дніпропетровщині у бік міста Апостолове з південного сходу.
  • БпЛА північніше Миколаєва, курс північно-західний.
01:01, 25 липня

"Шахеди" рухаються на Полтавщину

Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок – Полтавська область!
– повідомили в Повітряних силах.

00:41, 25 липня

БпЛА рухаються з акваторїї Чорного моря у напрямку міста Татарбунари.

00:28, 25 липня

О 00:26 в Повітряних силах повідомили:

  • БпЛА у Березівському районі Одещини, курс північно-західний.
  • БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину, курс північно-західний.
00:16, 25 липня

Куди летять "Шахеди"

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА з акваторїї Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини.
  • БпЛА на Херсонщині у напрямку Бериславського району.
00:11, 25 липня

"Шахеди" змінили курс та рухаються на Миколаївщину.

00:10, 25 липня

Напрямок руху "Шахедів"

В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Одеси.

Автор: Поліна Буянова