БпЛА вже у районі Черкас: де ще сповіщають про загрозу
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти увечері 28 листопада запустили "Шахеди". Декілька груп ворожих БпЛА рухаються через Дніпропетровську область.
Повітряну тривогу на території області оголосили о 18:44. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу.
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Декілька груп ударних БпЛА через Дніпропетровську область (Дніпро/Павлоград). Напрямок руху – північно-західний,
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.
Згодом наголосили, що ударні БпЛА перебувають на межі Херсонської та Дніпропетровської області. Станом на 19:26 наголосили, що група ударних БпЛА заходить у повітряний простір Полтавщини. Ворожі дрони тримають північно-західний курс. Окрім того, є декілька груп на території Дніпропетровської області.
Станом на 20:50 такі дані:
ударні БпЛА рухаються у напрямку:
- Черкащини;
- Кіровоградщини;
- Одеси.
БпЛА – вже у районі Черкас.
Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Окрім того, наголошують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти ведуть активну інформаційну війну й атакують Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.