Росіяни запустили "Шахеди": вони досягли Харківщини

Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. У Повітряних силах розповіли, в якому напрямку рухаються ворожі цілі.

Російські загарбники надвечір 24 січня розпочали атаку України "Шахедами". Для яких регіонів існує загроза, читайте далі.

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Де оголосили тривогу

Рух ударних БпЛА:1. Декілька груп в південній частині Харківщини, курс північно-західний.2. БпЛА в Березанському районі Миколаївської області, курс північний.Павлоград – в укриття!Дніпропетровська, Запорізька області – загроза ударних БпЛА.В Одесі лунають повторні вибухи.у центрі Одеси пролунав вибух. Ймовірно, ППО працює по БпЛА.

БпЛА перебувають в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Також чергова група "Шахедів" рухається з Чорного моря в напрямку Одеси.

О 20:22 Повітряні сили попередили про рух кількох безпілотників з боку Чорного моря у напрямку Одеси.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також анонсував небезпеку.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.

Це важливо!,

– закликав посадовець.

У Повітряних силах уточнили, що ворожі дрони можуть змінювати курс.

Чому "Шахеди" пролітають ледве не через всю Україну