Росіяни запустили "Шахеди": вони досягли Харківщини
24 січня 2024, 20:24Читать новость на русском
Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. У Повітряних силах розповіли, в якому напрямку рухаються ворожі цілі.
Російські загарбники надвечір 24 січня розпочали атаку України "Шахедами". Для яких регіонів існує загроза, читайте далі.
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Де оголосили тривогу21: 31 Рух ударних БпЛА:
1. Декілька груп в південній частині Харківщини, курс північно-західний.
2. БпЛА в Березанському районі Миколаївської області, курс північний.21:21 Павлоград – в укриття!20:57 Дніпропетровська, Запорізька області – загроза ударних БпЛА.20:51 В Одесі лунають повторні вибухи.20:47 у центрі Одеси пролунав вибух. Ймовірно, ППО працює по БпЛА.
20:34 БпЛА перебувають в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Також чергова група "Шахедів" рухається з Чорного моря в напрямку Одеси.
О 20:22 Повітряні сили попередили про рух кількох безпілотників з боку Чорного моря у напрямку Одеси.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також анонсував небезпеку.
Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.
Це важливо!,
– закликав посадовець.
У Повітряних силах уточнили, що ворожі дрони можуть змінювати курс.
Чому "Шахеди" пролітають ледве не через всю Україну
- Майже щоночі ворог здійснює дронові атаки на Україну. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому інколи ворожим безпілотникам вдається пролетіти ледь не всю Україну. Військовий зауважив, що Україна – велика країна, яка має кордон з Білоруссю, Росією, а також акваторією Чорного і Азовського морів у близько 2500 кілометрів. Це значить, що "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки. Певна річ, окупанти обиратимуть такі маршрути, щоб їхні дрони було важко перехопити.
- Також Ігнат розповів, що "Шахеди" летять за заздалегідь запрограмованим російським оператором маршрутом. Втім, їх може бути декілька, а тому безпілотники мають можливість змінювати напрям руху під час самої атаки.
- Росіяни намагаються прокласти маршрут дронів так, аби вони летіли поміж областей, річок, нижче до землі. Втім, каже Ігнат, це дуже ризиковано, адже вони можуть врізати в дерево чи якусь іншу опору, що власне неодноразово траплялося.