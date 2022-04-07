Росіяни зараз зосередилися на тому, щоби вбити енергетичну інфраструктуру України

Минуло 42 дні війни. За цей час Україна показала, що дійсно піклується про людей, а Росія продемонструвала, що не переймається ні своїми втратами, ні жертвами серед цивільних українців.

У Росії руки у крові

Зараз, коли ви знаєте про Бучу, просто порівняйте позиції з погляду піклування про населення.

"Це потрібно зараз, тому що потім люди опиняться під вогнем та загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть зробити проти цього і ми не зможемо допомогти. Тому що зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватись, поки є така можливість. Поки що вона ще є", – віцепрем'єр України Ірина Верещук.

"Все фейки, це провокація, жоден мирний житель не постраждав", – Росія.

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Навіть якщо стати на їхню точку зору і думати, що вбивали не вони, але бачити фото з Бучі — й не евакуювати мирне населення — це справді гуманне рішення? Але про що це я…

Окупанти знищують все живе

Мене сьогодні вразили прості цифри, опубліковані МВС України – день боїв – місяць розмінування. Це – міжнародні правила.

За день у передмісті Києва знаходять 4 – 5 тисяч усіляких вибухонебезпечних штук. Опубліковані фото із Бородянки, вона майже зруйнована. Фото Маріуполя поки що немає, там ще бої, але навіть прогнозовані цифри жертв лякають.

Росіяни зараз, схоже, зосередилися на тому, щоби вбити енергетичну інфраструктуру України. Повністю знищено Охтирську ТЕЦ, туди потрапили дві авіабомби, знищено Чернігівську ТЕЦ, окуповано Каховську ГЕС та Запорізьку АЕС та Луганську ТЕЦ. На території Дніпропетровської області вночі ударами вражені нафтобаза та завод.

Супутникові знімки підтверджують, що росіяни справді рили окопи в Рудому лісі біля ЧАЕС. Хтось із передплатників мені писав, що не може бути, вони ж не клінічні ідіотів. Ну, як би… Ось…

Хроніки деградації

Пєсков сьогодні сказав, що Кремль наказав вивести війська з Києва як "знак доброї волі для створення сприятливих умов для переговорів".

Маю питання: звідки у Києві взялися війська? Їх там не було! І навіть намірів на Київ наставати не було. Я не встигаю за їхніми маневрами.

Мінфін Росії заплатив по євробондах в рублях. Якщо кредитори не прийматимуть рублі, це може запустити процес дефолту.

Як реагує світ

Після Бучі постійно здається, що недостатньо. Здається, взагалі нічого не відбувається. Що час зупинився. Але насправді якісь процеси йдуть. Просто набагато повільніше, ніж хотілося б.

США ввели санкції проти російських "Сбєрбанку" та "Альфа-банку", дочок Путіна, дружини та дочки Лаврова, заборонили інвестиції в економіку Росії. І збираються поставити Україні протитанкові системи на 100 мільйонів доларів.

Естонія направила Україні протитанкові ракети та гаубиці, Чехія надала Україні важку бронетехніку.

Цікаві економічні санкції – London Marine Insurance Market (Лондонський морський ринок страховиків, найбільший у світі) оголосив усі морські води Росії "військовою зоною". Це означає, що власники судна мають сплачувати "військову премію", яка може бути до 5% вартості всього судна. Це робить співпрацю з Росією невигідною.

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Фінська залізниця вирішила припинити вантажне сполучення з Росією. У Латвії вже заморозили нерухоме майно громадян Росії на суму понад 100 мільйонів євро. А у Вільнюсі воду у ставку навпроти російського посольства пофарбували у колір крові. Греція надсилає 12 російських дипломатів, Норвегія – трьох.

Парламент Чехії визнав Голодомор 1932 – 19 33 років в Україні актом геноциду. Ось такі цікаві історичні паралелі. Історія розкривається пластами. Борис Джонсон сьогодні заявив, що звірства у Бучі "недалекі від геноциду". Просто цікаво, чого не вистачило? Наскільки недалеко?

Папа Римський засудив те, що сталося в Бучі. Він розгорнув український прапор, привезений звідти, і поцілував його. У Playboy Ukraine вийшов спеціальний випуск про війну. Цікаво, так? Папа Римський та Playboy поруч. І про одне.

Що ж у Білорусі?

"Російських військ не має бути ні на території нашої країни, ні на території України. Після побачених знімків із Бучі, сподіваюся, мені не потрібно пояснювати, чому. Присутність російських військ у Білорусі як суперечить білоруському конституційному нейтралітету, а й становить загрозу для Європи. Сподіваюся, мене почують у світі, у Європейському союзі, в Україні, в ООН", – Світлана Тихановська звернулася до світової спільноти.

Самі ж війська – це постійне джерело конфліктів та напруження. Нескінченні аварії. Останнім часом щодня. Повідомляється про зґвалтовану в Мозирі дівчину. ДержЗМІ це, ясна річ, спростовують. Нещодавно у телеграмканалах з'явилося відео, де білоруська міліція витягує з-за керма російського силовика. Сьогодні затримали… вгадайте кого?… Ні, не вгадали. Дівчину, яка це відео зняла. На відео потрапила наклейка про техогляд. Вона вже зізналася на камеру.

Триває рейкова війна та війна з рейковою війною. МВС прозвітувало про затримання трьох жителів Бобруйська, які намагалися підпалити шафи, проти них застосували зброю на ураження (!), одна людина поранена і перебуває в лікарні, решті теж потрібна була допомога. Розумієте, так? Вони стріляють по людях.

Але білоруси продовжують допомагати як можуть. Зібрано понад 27 000 євро на допомогу українкам, постраждалим від сексуального насильства під час війни. Допомога піде у кризові центри та лікарні України.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: