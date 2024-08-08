Росгвардія зареєструвала військову частину на території захопленої ЗАЕС: що відомо

Росіяни на території Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі зареєстували військову частину Росгвардії.

Російські війська окупували Запорізьку АЕС ще в березні 2022 року. Про реєстрацію військової частини журналістам стало відомо з російського державного реєстру.

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Росіяни зареєстрували військову частину на ЗАЕС

Військова частина №6945 була зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. Саме там розташовані промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

В реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини, однак дещо можна дізнатися про засновника.

Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії Росії,

– йдеться в документах.

Фактично, окупанти намагаються легітимізувати своє перебування на захопленій станції.

За словами міського голови Енергодара Дмитра Орлова, на окупованій Запорізькій АЕС наразі перебуває близько тисячі російських військових. Вони озброєні зокрема фугасною зброєю. Також на станції працюють кілька тисяч співробітників, найнятих компанією, яка пов'язана з російським "Росатомом".

Наприкінці липня МАГАТЕ також повідомляло про вибухи та стрілянину біля ЗАЕС – їх чули на різних відстанях від станції.