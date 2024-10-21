Ефективний, але має обмеження: які характеристики нових російських дронів з оптоволокном

Ворог на Півдні – на Оріхівському напрямку – почав активно використовувати дрони з оптоволокном. Водночас їхнє застосування росіянами свідчить про ефективність української РЕБ.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади" Юрій Федоренко, зазначивши, що використання дронів з оптоволоконним кабелем є достатньо ефективним на певних ділянках. Також ці засоби є на озброєнні у Сил оборони України.

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Це позитивний індикатор

Розробка росіян, як пояснив Федоренко, – це той самий FPV-дрон, до бойової частини якого прилаштована котушка з оптоволоконним кабелем. Коли дрон рухається, кабель розмотується.

Керування дроном відбувається безпосередньо через оптоволоконний кабель. Зокрема відео з камери, що встановлена на засобі, також передається через цей кабель.

Засоби радіоелектронної боротьби на цей дрон не можуть жодним чином впливати, тому що його керування здійснюється безпосередньо через кабель. Відсутнє проходження сигналу в повітрі від пульта керування до дрона,

– зауважив командир батальйону.

Якщо звичайний дрон може заходити до різної категорії цілей і йому байдуже, які перешкоди є на його шляху, то з дроном, що має оптоволоконний кабель, є проблеми.

Коли він летить у місцевості, де є лісопосадки, житлова забудова та інші перешкоди, при заході на ціль оптоволокно може розірватися. Тоді керування дроном втрачається і він не вражає ціль,

– підкреслив він.

Тому сектори для застосування цих дронів набагато обмеженіші, ніж для типових FPV-дронів. Противник застосовує їх у ближніх боях, де це дозволяється, і в певних секторах, де немає перешкод. В цих умовах їхнє використання є достатньо ефективним.

Ворог нарощує спроможності, і це є позитивним індикатором того, що засоби радіоелектронної боротьби України стали набагато кращими. Це спричинило проблеми росіянам у застосуванні їхніх безпілотних систем,

– відзначив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес".

Це свідчення того, що Україна достатньо підтискає ворога щодо розвитку своїх технологій і забезпечення цими технологіями Сили оборони.

Також низка українських підрозділів вже застосовує доволі ефективно дрони з оптоволокном. Для батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" ця технологія так само не є чужорідною або незрозумілою. Тому у використанні цієї технології росіяни не матимуть абсолютної переваги,

– наголосив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, що в Україні розробили перший безпілотник Sting, який спеціально створений для переслідування та перехоплення іранських дронів Shahed-136. Вони стануть ефективнішою альтернативою звичайним боєприпасам протиповітряної оборони для захисту території України від ворожих загроз.